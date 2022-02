Milan, per domani previsto un allenamento al mattino | News

Domani il Milan di Stefano Pioli svolgerà un allenamento al mattino: è già in corso la preparazione per la partita contro l'Inter

Archiviato il deludete pareggio di ieri contro l'Udinese, il Milan pensa già alla prossima partita. I rossoneri, infatti, scenderanno nuovamente in campo martedì sera alle ore 21.00 per disputare la semifinale d'andata della Coppa Italia contro l'Inter. Una gara tutt'altro che priva di impegno, con la competizione dichiarata un obiettivo dal club di via Aldo Rossi. Sia il Diavolo che i nerazzurri non vengono da un buon periodo, dunque una vittoria potrebbe dare morale in questo momento complicato della stagione. Oggi i ragazzi di Pioli hanno svolto il loro lavoro a Milanello, mentre nella giornata di domani è previsto un allenamento al mattino per continuare a preparare la delicata sfida. Milan, le top news di oggi: polemiche arbitrali, novità su Botman.