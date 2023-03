Milan, fissata la data per la ripresa degli allenamenti | News

In seguito alla sconfitta contro l'Udinese, in casa Milan è stata fissata la data per la ripresa degli allenamenti

Archiviata con non poco dispiacere la sconfitta contro l'Udinese, il Milan è già pronto per rimettersi al lavoro. Se buona parte della rosa sarà lontana da Milanello a causa della sosta imposta ai campionati per dare spazio agli impegni delle Nazionali, tanti rossoneri non partiranno. E questa sarà un'occasione per loro di continuare a lavorare a stretto contatto con Stefano Pioli e il suo staff.