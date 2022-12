Milan a Dubai, è arrivato anche Kjaer: Pioli sta recuperando giocatori

Simon Kjaer , difensore del Milan , non ha vissuto al meglio l'esperienza dei Mondiali in Qatar con la sua Danimarca . La Nazionale di Kasper Hjulmand , infatti, è uscita al primo turno nel girone che comprendeva anche la Francia , la Tunisia e l' Australia .

Milan, oggi in ritiro c'è anche Kjaer

Per Kjaer, poi, appena 65' in campo nella partita d'esordio contro la Tunisia (0-0) e nulla più. Per via di un piccolo fastidio al flessore della coscia destra, infatti, ha saltato le gare contro 'Bleus' (1-2) e 'Socceroos' (0-1). Secondo quando riferito da 'Sky Sport', poi, oggi è ricominciata ufficialmente la sua avventura rossonera.