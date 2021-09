Liverpool-Milan: Ibrahimovic e Giroud in gruppo. Ecco chi manca | PM News

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud si allenano in gruppo per Liverpool-Milan di domani ad 'Anfield'. Tre assenti, però, alla rifinitura

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud si stanno allenando regolarmente in gruppo in vista di Liverpool-Milan, prima gara del Gruppo B di Champions League in programma domani sera, ore 21:00, ad 'Anfield'. Mancano, invece, dalla rifinitura di Milanello ben tre centrocampisti: Tiémoué Bakayoko, Rade Krunic (entrambi infortunati) e Sandro Tonali.