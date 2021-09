Lazio, il report dell’allenamento odierno: Milan nel mirino / News

La Lazio, prossima avversaria del Milan in campionato, si è ritrovata oggi a Formello. Ecco il report dell'allenamento

Manca poco più di una settimana alla partita tra Milan e Lazio , valida per la 3^ giornata di Serie A. Questo il report dell'allenamento odierno della squadra di Maurizio Sarri apparso sul sito ufficiale biancoceleste.

"Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata a partire dalle ore 10:30 presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. A seguito di un riscaldamento tecnico, composto da un torello, la squadra ha svolto delle esercitazioni tattiche di carattere offensivo. Successivamente, partitelle a campo ridotto per i biancocelesti che, infine, hanno concluso la seduta con un lavoro atletico". Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita.