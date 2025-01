Milan, le ultime dall’allenamento: recuperate tre pedine. Su Leao invece…

Domani sera andrà in scena la semifinale di Supercoppa italiana fra Juventus e Milan. Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, dovrà dunque preparare subito una sfida delicata per la sua prima partita sulla panchina del Diavolo. Intanto, quest'oggi il gruppo rossonero si è ritrovato per la consueta rifinitura alla vigilia del match.