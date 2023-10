Juventus, continua la preparazione in vista del Milan: il report | News

(fonte: juventus.com) Antivigilia di Serie A per la Juventus che questo pomeriggio è scesa in campo al Training Center per proseguire la preparazione in vista del big match di domenica 22 ottobre 2023 contro il Milan. Il primo appuntamento dopo la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Fischio d'inizio a San Siro alle ore 20:45.