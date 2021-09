Juventus, il report dell’allenamento odierno: Milan nel mirino / News

Ecco il report dell'allenamento bianconero in vista di Juventus-Milan, partita valida per la 4^ giornata di Serie A

Questa mattina al JTC, Mister Allegri ha preparato la sfida con i rossoneri con una seduta focalizzata su esercitazioni per la fase di non possesso, sia di reparto che collettivamente .

Preparazione per il Milan che continuerà domani con un’altra seduta mattutina. A seguire, la conferenza stampa del Mister, che presenterà la partita in diretta dalle 13:30 su Juventus TV". Dispiace per come è stato trattato". Mino Raiola ha parlato del passaggio di Donnarumma al Psg