Milanello, due giorni di riposo post Fiorentina-Milan

Ieri sera si è giocata Fiorentina-Milan , l’ultima partita prima della sosta per le nazionali di ottobre. La partita, caratterizzata da intensità e momenti di tensione, ha messo in luce alcune criticità nella squadra rossonera. Dopo la trasferta al Franchi , i giocatori hanno fatto ritorno a Milano domenica sera. Alcuni calciatori ovviamente partiranno per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, mentre molti altri rimarranno a Milanello per continuare il lavoro con il mister Fonseca .

Questo periodo di pausa rappresenta un’opportunità preziosa per la squadra: si avrà la possibilità di migliorare sotto il profilo fisico e tattico, lavorando su aspetti fondamentali per il futuro. I rossoneri devono sfruttare al meglio questo tempo per prepararsi a un ritorno in campo che possa garantire prestazioni migliori e risultati positivi. La determinazione e l’impegno durante queste settimane saranno cruciali per affrontare le sfide che li attendono al rientro.