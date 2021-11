Fiorentina: Maleh a parte, Nastasic non è ancora rientrato a Firenze

Le ultime sugli infortuni in casa Fiorentina: Youssef Maleh si è allenato a parte, mentre Matija Nastasic non è ancora rientrato a Firenze

Inizia la settimana che porterà a Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. In casa Viola c'è da monitorare la condizione di Youssef Maleh e di Matija Nastasic. Secondo quanto riferisce 'FirenzeViola.it' il primo, rientrato dal ritiro del Marocco con problemi tra spalla e schiena, si è allenato a parte. Il serbo, invece, non è ancora tornato in Toscana. Si ricorda che Vincenzo Italiano dovrà già fare a meno di Nikola Milenkovic e Martinez Quarta per squalifica. Le top news di oggi sul Milan: nuovo baby talento nel mirino, Leao rinnova?