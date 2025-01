Dinamo Zagabria-Milan, le ultime news dall’allenamento di rifinitura

Dinamo Zagabria-Milan, news dall'allenamento di rifinitura a Milanello

Nessuna sorpresa, in mattinata, per Conceição. Alla seduta di allenamento, iniziata con un lungo discorso dell'allenatore portoghese, non hanno preso parte gli infortunati Emerson Royal, Alessandro Florenzi, Malick Thiaw e Ruben Loftus-Cheek. Assente anche Kyle Walker il quale, comunque, non è inserito in lista UEFA per questa fase del torneo, così come Álex Jiménez e Luka Jović.