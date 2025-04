Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato di 'Sky Sport', ha fornito - attraverso il sito web 'Pazzi di Fanta' - gli ultimi aggiornamenti in casa Milan in vista della sfida di domenica 20 aprile , alle ore 20:45 , a 'San Siro' contro l' Atalanta , valida per la 33^ giornata della Serie A 2024-2025 .

Di Marzio, in particolare, si è soffermato sugli aggiornamenti dall'infermeria dopo l'ultimo allenamento dei rossoneri a Milanello. Il portiere Mike Maignan oggi è rimasto a casa per un’altra giornata di riposo, come da programma stilato dallo staff medico rossonero. Nessun allarme, dunque, per il francese, che sta gestendo le forze in una fase delicata della stagione e della prossima sfida contro la 'Dea' di Gian Piero Gasperini.