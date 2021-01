Cagliari-Milan, il report da Milanello: si torna al lavoro

CAGLIARI MILAN ULTIME NEWS – Il Milan torna al lavoro dopo il giorno di riposo e inizia a preparare la gara di lunedì sera contro il Cagliari: il report.

Squadra a Milanello nel pomeriggio di oggi, dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Pioli; accolti da una splendida giornata di sole, i rossoneri hanno iniziato la preparazione per il prossimo incontro di campionato che vedrà il Milan impegnato a Cagliari lunedì prossimo, 18 gennaio, alle ore 20.45. Presenti a Milanello Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio dell’allenamento in palestra, dove i giocatori hanno effettuato l’attivazione muscolare; a seguire, squadra divisa in due gruppi con gli undici partenti del match con il Torino che sono rimasti all’interno della struttura per svolgere del lavoro defaticante, sul campo invece gli altri componenti della rosa. Lavoro aerobico per iniziare, con una serie di allunghi sul lato lungo del campo; a seguire esercitazioni tecniche fatte da scambi in velocità, cross e tiri in porta.

VENERDÌ 15 GENNAIO

Domani il programma prevede un solo allenamento al mattino.

