Bologna, tattica e partitella in vista del Milan: il report della seduta

Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Bologna, in cui si è svolta tattica e una partitella a due giorni dal Milan

(fonte: bolognafc.it) A due giorni da Bologna-Milan i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella e prove di conclusioni a rete. Differenziato per Musa Barrow. Domani, alla vigilia dell'inizio del campionato, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse.