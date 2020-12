Benevento-Milan, l’allenamento di oggi: presenti Gazidis, Maldini e Massara

Ultime Notizie Benevento Milan: l’allenamento di oggi

MILAN NEWS – Come riportato da Sky Sport, il Milan questa mattina si è allenato nel centro sportivo di Milanello per l’ultima seduta del 2020. Tra tre giorni è in programma la prima gara del 2021 contro il Benevento di Pippo Inzaghi, rivelazione di questa Serie A.

Nel centro sportivo di Carnago era presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, a testimonianza di come la dirigenza sia sempre unita insieme alla squadra.