Allenamento Milan – In campo verso il Torino: il report della seduta odierna

Ecco, di seguito, il report della seduta odierna del Milan, con vista al match in campionato contro il Torino

( fonte:acmilan.com ) Calda giornata di sole a Milanello , dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

Inizio in palestra, dove gli undici partenti di Bologna-Milan hanno svolto lavoro defaticante. Gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, sono entrati in campo dove hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. L'allenamento è proseguito con i giocatori impegnati in una serie di uno contro uno, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.