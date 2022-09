Allenamento Milan: il punto su Tonali, Origi e Rebic | PM News

Pertanto, si può dire che Tonali ha superato i problemi fisici accusati prima degli impegni della Nazionale Italiana e, dunque, potrà scendere in campo al 'Castellani' di Empoli sabato sera, per la prima partita del Milan dopo la sosta.

Continuano, invece, gli allenamenti personalizzati per Divock Origi e Ante Rebic. Per loro si fa più complicato, ora, il recupero per la trasferta in Toscana.