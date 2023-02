Allenamento Milan: ecco le ultime su Tomori e Bennacer | PM News

In Milan-Tottenham, come noto, non hanno giocato né Fikayo Tomori né Ismaël Bennacer, sebbene i due giocatori rossoneri sembrassero recuperati a poche ore dal match contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. L'ex Chelsea, in particolare, seppur convocato, ha preferito non rischiare, lasciando il posto in campo a Simon Kjær.