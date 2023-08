Allenamento Milan – Partitella contro la Primavera e ultime per Bologna

Si è trattato di un ottimo test per i giocatori di Pioli che erano anche reduci da diverse amichevoli. La squadra sta sempre più prendendo forma ed i giocatori sembrano dialogare in modo semplice e veloce. Sarà necessario capire se questa semplicità nel creare azioni pericolose continuerà anche in campionato. Per ora i test estivi sono stati quasi tutti passati. LEGGI ANCHE: Milan, Giroud ha rifiutato un'offerta dall'Arabia >>>