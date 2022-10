Allenamento Milan, il report di oggi: subito in campo, testa a Zagabria

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento di oggi. Subito al lavoro per la gara di Champions League

"Rossoneri a Milanello questa mattina, con il consueto ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento. Presenti, presso il Centro Sportivo rossonero, anche Paolo Maldini e Frederic Massara .

In palestra, per effettuare lavoro defaticante, gli undici partenti contro il Monza. In campo sul centrale, invece, gli altri componenti della rosa i quali - dopo aver fatto attivazione muscolare all'interno della struttura - hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte dell'allenamento, il gruppo ha giocato una partita di allenamento su campo ridotto con la formazione Primavera.