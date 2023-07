Allenamento Milan, il report di Los Angeles: Calabria, lavoro a parte

Doppia sessione di allenamento per il Milan a Los Angeles ieri. Oggi seduta mattutina al 'BMO Stadium', poi conferenza di Ruben Loftus-Cheek

(fonte: acmilan.com) "Penultimo giorno a Los Angeles per i rossoneri, che hanno svolto una doppia sessione di allenamento al BMO Stadium. Per la sessione del pomeriggio il Club ha aperto le porte dell'impianto a circa 200 tifosi, che hanno popolato la tribuna più vicina al campo e hanno potuto osservare l'allenamento della squadra. Al termine della seduta, i giocatori si sono intrattenuti per foto e autografi.