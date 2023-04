Allenamento Milan, il programma dei rossoneri nel lunedì di Pasquetta

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, a 'San Siro' si disputerà Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Motivo per cui il Milan di Stefano Pioli, nonostante le festività, ha deciso di non fermare né rallentare le proprie attività e di continuare a prepararsi in vista del derby italiano in Europa.