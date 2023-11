Milan, allenamento agli ordini di Pioli: tornerà in gruppo Loftus-Cheek

Il tecnico emiliano, almeno per oggi, dovrà ancora fare a meno di alcuni nazionali, impegnati nell'ultima gara di questa sosta, Musah giocherà nella notte. Inoltre questi giorni di allenamento saranno utili per capire se i fermi ai box riusciranno a recuperare prima del ritorno del campionato. Su tutti Kjaer e Pulisic che dovrebbero essere vicini al rientro. Ruben Loftus-Cheek, invece, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Problema rientrato, dunque, per l'inglese.