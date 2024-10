Allenamento Milan, il programma dei rossoneri di Fonseca a Milanello

Questa mattina, il Milan ha in programma una sessione di allenamento per migliorare alcuni aspetti dopo la sconfitta amara contro il Napoli

Questa mattina, il Milan ha in programma una sessione di allenamento per migliorare alcuni aspetti dopo la sconfitta amara contro il Napoli e, per prepararsi alla prossima sfida con il Monza . Si parte da un po' di attivazione muscolare con alcuni ostacoli, per poi proseguire ad alcuni esercizi mirati sul possesso palla.

Ieri invece, la squadra si è riunita a Milanello per una colazione di gruppo, momento importante per favorire la coesione del gruppo prima di scendere negli spogliatoi. I titolari del match contro il Napoli hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, necessario per recuperare le energie, mentre gli altri componenti della rosa si sono subito diretti in campo per dare il massimo.