Allenamento Milan, il report della seduta odierna: Firenze si avvicina

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento mattutina nel centro sportivo rossonero di Milanello. Ecco com'è andata in questo report

(fonte: acmilan.com) "Squadra questa mattina a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento focalizzato sul prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan impegnato a Firenze sabato 4 marzo alle ore 20:45. Presenti, per seguire il lavoro dei rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.