Allenamento Milan: nella seduta al ‘BMO Stadium’ presente anche Okafor

(fonte: acmilan.com) "La squadra è tornata ad allenarsi all'indomani dell'esordio nel Soccer Champions Tour contro il Real Madrid. Nella serata di domenica si è aggregato al gruppo il nuovo acquisto Noah Okafor , che è sceso subito in campo con i compagni per l'allenamento di giornata.

REPORT - Dopo aver lavorato a gruppi in palestra in mattinata, i rossoneri sono tornati alle 17.00 al BMO Stadium, casa dei LAFC, per la sessione pomeridiana. Via all'allenamento con l'attivazione muscolare, prima sui tappetini e poi tra i pali e gli ostacoli.