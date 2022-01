Allenamento Milan: ecco quando si svolgerà oggi la seduta a Milanello

Previsto per oggi un allenamento a Milanello per il Milan di Stefano Pioli, che sta preparando la sfida di giovedì a 'San Siro' contro la Roma

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo giovedì 6 gennaio, alle ore 18:30, per affrontare a 'San Siro' la Roma di José Mourinho. La partita sarà valida per la 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Il Diavolo, in questi giorni, sta dunque preparando il big match contro i giallorossi e, a Milanello, i calciatori rossoneri cercano di recuperare la condizione migliore.