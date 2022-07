Allenamento Milan, domani test a Marsiglia: la vigilia di Milanello

(fonte: acmilan.com) - "Ritrovo a Milanello per colazione questa mattina per l'ultimo allenamento prima dell'amichevole in programma domani, domenica 31 luglio alle ore 18:00 a Marsiglia, contro l'Olympique. Presenti al Centro Sportivo, per seguire l'allenamento odierno, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.