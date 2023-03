Allenamento Milan: le ultime su Calabria, Bennacer e non solo | PM News

Milan, buone notizie da Calabria e Bennacer

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sia Davide Calabria sia Ismaël Bennacer, entrambi reduci da problemi muscolari (otturatore dell'anca per il primo, lieve lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per il secondo) hanno svolto l'allenamento in gruppo con i compagni. Una gran bella notizia per il Diavolo, che in pratica ha recuperato tutti i suoi indisponibili. Anche Alessandro Florenzi e Sergiño Dest, infatti, si sono allenati in gruppo.