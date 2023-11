Allenamenti Milan, Theo Hernandez e Pulisic in gruppo: le ultime | PM NEWS

Come appreso dalla nostra redazione Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze si sono allenati in gruppo. Segnale importante in vista di Milan-PSG

Il Milan perde contro l'Udinese. I rossoneri hanno giocato male senza riuscire ad incidere. Per il Diavolo, però, non è il momento di fermarsi, anzi. Il Milan, tra due giorni, ospiterà il PSG per una partita decisiva per il futuro rossonero in Champions League. Pioli potrebbe recuperare alcuni giocatori importanti. Ecco le ultime.