Allenamenti Milan, il programma odierno dei rossoneri a Milanello

Oggi, a Milanello , per preparare al meglio la gara europea contro i catalani, il Milan sosterrà gli allenamenti al mattino . Grande attesa per capire se Christian Pulisic si unirà al gruppo o meno.

Domani, come di consueto, giorno di vigilia, con l'allenamento di rifinitura e la conferenza stampa del tecnico Conceição nel centro sportivo rossonero: il mister sarà accompagnato da un calciatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ma i rinforzi arrivano o no? Tutto quello che non vi dicono >>>