Allenamenti Milan a Milanello, Morata oggi in gruppo. Su Pulisic …

Il Milan di Sérgio Conceição ha svolto questa mattina, a Milanello , gli allenamenti in vista della partita di mercoledì 22 gennaio , ore 21:00 , a 'San Siro' contro il Girona di Míchel : una sfida valevole per la 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 .

Verso Milan-Girona: Morata in gruppo

Buone notizie, per l'allenatore portoghese, arrivano da Álvaro Morata. L'attaccante spagnolo, uscito nell'intervallo di Como-Milan per un affaticamento muscolare e che ha saltato Juventus-Milan per squalifica, si è allenato regolarmente in gruppo e, pertanto, per Milan-Girona ci sarà. È tornato in gruppo anche Noah Okafor.