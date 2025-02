Oddo al Milan Futuro: obiettivo salvezza a dieci partite dalla fine

Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Milan Futuro . L’ex campione, con una carriera da allenatore che lo ha visto alternarsi tra Serie A e Serie B , ha firmato il contratto con la società rossonera, e manca solo l’annuncio ufficiale per il suo ingresso sulla panchina. Il suo arrivo è avvenuto a seguito dell’esonero di Daniele Bonera , rivelatosi fatale dopo la sconfitta in rimonta contro il Pescara , ieri pomeriggio.

Oddo prende il timone di una squadra in grave difficoltà: il Milan Futuro si trova attualmente terzultimo in classifica con 22 punti, distante otto lunghezze dalla salvezza diretta. Con solo dieci partite da giocare, di cui cinque in casa e cinque in trasferta, il tecnico avrà il compito arduo di evitare la retrocessione diretta. Una situazione che, salvo sorprese, porterà la squadra a giocarsi la permanenza in Serie C attraverso i playout.