Serie C, Sestri Levante-Milan 1-2: Ianesi e Alesi per l’orgoglio rossonero

Allo Stadio "Giuseppe Sivori" va in scena la sfida, valida per la 35^ giornata del girone B di Serie C , tra Sestri Levante e Milan Futuro . La sfida si apre con un buon atteggiamento dei rossoneri e la prima occasione del match arriva proprio sui piedi di Camarda : l'attaccante viene ben pescato da Quirini in area di rigore ma conclude con un tiro impreciso che vola alto sopra la traversa. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere e, al 6', si aprono le marcature: Montebugnoli anticipa Malaspina su calcio d'angolo e ribadisce in rete un preciso cross da calcio d'angolo. La squadra di Massimo Oddo si lancia in avanti ma l'occasione migliore è rappresentata da un tiro-cross di Jimenez che si infrange sul palo. Dopo un solo minuto di recupero, l'arbitro decreta la fine del primo tempo del match.

Il secondo tempo

La seconda frazione di gioco si preannuncia ricca di colpi di scena e le premesse non deludono. Il Milan Futuro parte forte e, al 69', trova il gol del pareggio con destro potente e preciso di Alesi. I rossoneri, però, non arretrano e si lanciano in avanti per trovare anche la rete del sorpasso. Nel Sestri Levante, al contrario, si insinua un po' di paura e la situazione peggiora all'82', quando Cominetti si becca un cartellino rosso. I padroni di casa rimangono in 10 uomini e la squadra di Massimo Oddo ne approfitta: all'85' Coubis lascia partire una conclusione dalla distanza che Guadagno non blocca e regala a Ianesi, bravo a ribadire in rete e a trovare il gol del sorpasso. La formazione di Ruvo si getta in un assalto disperato ma neanche i 6' di recupero concessi dall'arbitro permettono al Sestri Levanti di raggiungere la parità. Il match finisce così sul risultato di 2-1 e il Milan Futuro trova la seconda vittoria consecutiva.