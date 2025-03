Il commento del match, valevole per la 30^ giornata di Serie C del girone B, fra Milan Futuro e Perugia, terminata 0-0 senza reti

Ci mette qualche minuto a scaldarsi la sfida tra Milan Futuro e Perugia, valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie C 2024/2025. Al 7', però, arriva la prima occasione per i rossoneri, con Ettore Quirini che, servito da Francesco Camarda, fa partire una conclusione da dentro l'area. La sfera colpisce Mattia Sandri e costringe Luca Gemello ad un intervento non facile in allungo. Dopo una decina di minuti, al 18', è Diego Sia a trovarsi a tu per tu con il portiere degli umbri, ma il tocco sotto è troppo debole e Cristian Dell'Orco salva quasi sulla linea. Sul ribaltamento di fronte la prima opportunità degli ospiti, con Noah Raveyre che si fa trovare pronto sul tiro da fuori area.