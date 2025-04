Milan Futuro-Vis Pesaro pareggio pesante: ai playout senza fattore campo

Parte subito vivace l'ultima gara di regular season del Milan Futuro contro la Vis Pesaro. Al 5' Ianesi entra in area su palla filtrante di Quirini, ma il suo tiro è largo. I rossoneri si chioudono e ripartono: al 18' Camarda, servito da Ianesi, dribbla il difensore ma il suo tiro trova la deviazione dei marchigiani che si salvano. Al 24' ancora Camarda si gira bene in area, sinistro deviato ancora in angolo. Vis Pesaro pericolosa al 28' con Orellana, parato, poi al 29' miracolo di Lapo Nava su Raychev che calcia a botta sicura dopo un errore in uscita di Bartesaghi. Al 34' ci prova ancora Camarda con una girata acrobatica. Bartesaghi calcia da lontano prima al 40' e sfiora il bersaglio, poi ancora al 42' alto. Dopo un solo minuto di recupero si chiude 0-0 un primo tempo avaro di emozioni.

Il secondo tempo si apre con cambi da entrambe le parti: dentro Sia per Branca nel Milan e Mariani per Schiavon per la Vis Pesaro. Subito la Vis sblocca la gara al 49', con Orellana che trova con un bel filtrante Raychev, bravo a piazzare il piatto sul secondo palo per l'1-0. Il Milan Futuro reagisce: Ianesi serve Camarda che però non centra la porta. Al 53' Alesi serve Sandri, tiro fuori di poco. Al 54' altra occasione per gli ospiti: colpo di testa di Tonucci e un'altra grande parata di Lapo Nava. Inizia a piovere, Camarda colpisce la traversa e Omoregbe fallisce clamorosamente da dentro l'area. Nel finale, sotto un vero e proprio acquazzone, Alesi sigla l'1-1 con un destro nell'angolino. Pareggio amaro che ci porta ai playout con lo sfavore della classifica, contro una SPAL che all'ultima gara riesce nel sorpasso.