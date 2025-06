Nicolò Schira ha annunciato in esclusiva su X che Bob Omoregbe del Milan Futuro lascerà il Milan a fine stagione.

"Bob Omoregbe lascia il Milan a parametro zero". Questo è quanto scrive il giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo profilo ufficiale di X.

Il post è molto chiaro e non lascia spazio a grandi interpretazioni. Bob Omoregbe, giocatore del Milan Futuro, lascerà il club da svincolato, dal prossimo 1° luglio, per cercare un'altra squadra in cui poter continuare il proprio percorso calcistico.