Atalanta-U23, Milan Futuro e Juventus Next Gen si sono ritrovate a Solomeo, vicino Perugia. Ecco i risultati del torneo

Atalanta-U23, Milan Futuro e Juventus Next Gen si sono ritrovate a Solomeo, vicino Perugia per giocare la Seconda Edizione del Trofeo dell’Armonia Sportiva. Di cosa si tratta? Come scrive lacasadic.com, è un torneo promosso da Brunello Cuccinelli, il celebre imprenditore e stilista, amante del calcio che ospiterà anche la presentazione della lista dei Top-100 giocatori candidati al Golden Boy.