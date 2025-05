Milan Futuro-Spal, ai Playout ci sarà anche il VAR: i dettagli

Il Milan Futuro chiude la sua stagione regolare con un pareggio contro la Vis Pesaro. I rossoneri sprecano troppo nella ripresa e non trovano la rimonta. Ora è tempo di playout : gara in casa contro la Spal il 10 maggio, ritorno in trasferta una settimana dopo. Ricordiamo che retrocedono le ultime tre classificate di ognuno dei tre gironi e altre sei squadre attraverso il meccanismo di playout. In caso di parità nel doppio confronto viene considerata vincente la squadra con la miglior posizione di classifica al termine della stagione regolare. Per questo il pareggio del Milan Futuro contro la Vis Pesaro pesa: i rossoneri chiudono il girone B al diciottesimo posto con 34 punti, uno in meno della Spal, avversaria dei playout che ha battuto il Gubbio superando il Diavolo. Parte quindi con l'handicap il playout del Milan Futuro. I ragazzi di Oddo, per mantenere la categoria, dovranno per forza vincere il doppio confronto. Novità per quanto riguarda l'utilizzo del VAR. Ecco il comunicato dal sito della Lega Pro.

Milan Futuro-Spal, novità per quanto riguarda il VAR ai Playout: ecco quali

"Arbitri e assistenti di Serie C si sono ritrovati al centro CONI di Tirrenia per prepararsi in vista degli imminenti playoff e dei playout, dove in tutte le gare verrà utilizzata la tecnologia VAR. Importante la novità annunciata: in sala VOR (Video Operation Room), in cui sono presenti un VAR e un AVAR – fino ad ora sempre provenienti dalla Serie A – per la prima volta ci sarà un arbitro di Serie C come AVAR. 52 gli arbitri e 65 gli assistenti che hanno seguito con attenzione le indicazioni di Gianluca Rocchi, responsabile della CAN – Serie A e B, e di Maurizio Ciampi, responsabile della CAN C – Serie C, insieme a Luca Banti, Cosimo Bolognino, Gianluca Cariolato, Fabio Comito e Pasquale Rodomonti, componenti della sua commissione". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Genoa-Milan >>>