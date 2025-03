Milan Futuro, Quirini l’uomo da cui ripartire: ecco i due principali motivi

La sessione invernale di calciomercato ha portato diversi giocatori in dote al Milan Futuro, ma uno dei più sorprendenti è stato sicuramente Ettore Quirini. L'esterno rossonero, infatti, insieme a Simone Ianesi che però si è fermato per diverso tempo per infortunio, ha mostrato di avere ottime qualità in più zone del campo. Purtroppo un uomo da solo non può cambiare le sorti di un'intera squadra, specie se il suo ruolo non è l'attaccante centrale, ma quanto mostrato dal classe 2003 non può non essere preso in considerazione per quello che sarà il futuro dell'Under 23 rossonera.