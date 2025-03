(fonte: acmilan.com) Il ko di Pineto recente ma da mettere alle spalle, il Pontedera come nuovo esame da provare a superare per uscire da un vortice di una Serie C che finora non ha regalato molti sorrisi. Torna in campo Milan Futuro , sabato 15 marzo alle 15.00 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno, ci avviciniamo all'appuntamento con la Match Preview .

QUI MILAN FUTURO

Risalire non è solo possibile ma necessario, una questione di orgoglio prima ancora che di classifica. Da fanalino di coda del campionato - a pari merito - e dopo aver cambiato da poco allenatore, la squadra di Mister Oddo cerca la scossa per vivere un finale di stagione migliore. Il presente è complicato e negativo ma il gruppo è vivo, coinvolto e voglioso di reagire. La dimostrazione, non la prima, si è vista a Pineto, con i rossoneri ancora una volta in vantaggio e poi rimontati, commettendo degli errori di leggerezza in occasione dei gol avversari e senza nemmeno buona sorte negli episodi. Servono maggiore attenzione e concretezza in attacco per fare punti.