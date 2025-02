QUI PESCARA

Momento, anzi periodo complicato e complesso per gli abruzzesi. Se all'andata avevano affrontato i rossoneri da capolista, vincendo e convincendo, ora occupano la quinta posizione, in piena zona playoff ma perdendo di vista la vetta (-11). È da fine 2024 che i ragazzi di Baldini hanno rallentato, tendenza ampiamente ripalesata dopo la sosta natalizia: solo un successo - proprio in esterna a Carpi - in questo paio di mesi in esame, per il resto quattro sconfitte e cinque pareggi. Lo scorso weekend è arrivato lo scivolone casalingo con l'Ascoli, 1-2 beffardo nel recupero nonostante il vantaggio di Pierozzi. Non mancherà la voglia di riscatto.