Milan Futuro, Oddo: “Rigore? No comment. Primo tempo dominato”

"Abbiamo poca cattiveria sotto porta, poca fame di chiudere le partite". Così Massimo Oddo , allenatore del Milan Futuro , ha commentato la sconfitta dei rossoneri contro il Pineto. Ecco le sue parole in conferenza stampa riprese da sportabruzzo.com: "Poteva finire 3 o 4 a 0 il primo tempo, abbiamo fatto una partita eccezionale; poi, nel secondo tempo abbiamo ridato coraggio al Pineto. Ci hanno fatto due gol con due tiri. La partita è sotto gli occhi di tutti, ci sarebbe stato stretto anche il pareggio . E’ un risultato molto bugiardo. E' stata una partita con un primo tempo stra-dominato, nella ripresa in equilibrio ".

"Non ho nulla da dire ai ragazzi - continua Oddo - hanno fatto una partita strepitosa. Paghiamo dei piccoli errori che non ci consentono di chiudere le partite. Rigore assegnato e poi tolto? No comment, non mi esprimo: meglio così. L'unica cosa che posso dire è che spesso, ormai alleno da 10-12 anni, mi esprimo con educazione chiedendo ai guardialinee di aiutare l'arbitro. Non l'ho mai visto succedere. Oggi, addirittura, ha visto una cosa da 30 metri".