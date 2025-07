Milan Futuro, D’Alessio ceduto al Novara: ecco il comunicato ufficiale

Leonardo D'Alessio, terzino destro classe 2004 del Milan Futuro, lascia il club rossonero a titolo definitivo per trasferirsi al Novara, in Serie C. Con il club piemontese ha firmato un contratto che lo legherà fino al 2027. Arrivato nell’estate del 2022 dal settore giovanile della Roma, il giovane D'Alessio, con la maglia del Milan Futuro, ha collezionato 20 presenze e un assist in tutte le competizioni nella scorsa stagione. Nonostante il buon talento, non ha mai fatto neanche una presenza in prima squadra.