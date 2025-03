Milan Futuro-Campobasso: info e dove vederla. Ecco cosa c’è da sapere

Rispetto al precedente dello scorso dicembre, i molisani sono usciti da una lunga crisi di risultati - durata 13 partite, da novembre a febbraio senza vittorie - non conoscendo mezze misure: quattro successi e altrettanti ko nelle ultime otto partite, tutte con Mister Fabio Prosperi al timone dopo l'avvicendamento a gennaio con Braglia. In trasferta il bottino pieno manca dal 22 febbraio (2-1 a Ferrara con la SPAL), ma il successo - sempre per 2-1 - nell'ultimo turno col Carpi ha rilanciato le ambizioni di un posto Playoff. Occhi puntati, nel consueto 3-5-2, sui due migliori marcatori di squadra , capitan Di Nardo (10 gol stagionali, ma solo uno nelle ultime 9 partite) e l'ex Sampdoria Di Stefano, finora a secco di reti segnate nel 2025. Nessuno squalificato, assente l'infortunato Morelli.

"Ci sono elementi di elevato spessore tecnico e tattico, non è solo una squadra proiettata al futuro. Sarà una partita molto importante, complessa, in cui cercheremo di portare a casa un risultato positivo", ha detto Mister Prosperi alla vigilia.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-CAMPOBASSO IN TV

In Italia la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi sarà disponibile, on demand, la differita integrale - e acmilan.com.