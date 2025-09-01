Pianeta Milan
Calendario Milan Futuro, gli impegni di settembre dei rossoneri di Oddo

Si apre il nuovo capitolo di Milan Futuro, arrivano le prime giornate di Serie D: tutti gli impegni dei ragazzi di Oddo
Si apre il nuovo capitolo di Milan Futuro: arrivano le prime giornate di Serie D. I ragazzi di Oddo, in sinergia con Prima Squadra e Primavera, hanno il mirino sui punti pesanti subito in palio.

SERIE D

  • 2ª giornata, Pavia-Milan Futuro, 13-14 settembre ore TBC - Stadio Pietro Fortunati, Pavia

  • 1ª giornata, Milan Futuro-Leon, mercoledì 17 settembre alle 15.00 - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)

  • 3ª giornata, Milan Futuro-Chievoverona, 20-21 settembre ore TBC - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)

  • 4ª giornata, Casatese Merate-Milan Futuro, 24 settembre ore TBC - Campo Sportivo Comunale, Casatenovo (LC)

  • 5ª giornata, Milan Futuro-Scanzorosciate, 27-28 settembre ore TBC - Stadio Felice Chinetti, Solbiate Arno (VA)

