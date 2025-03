Legnago Salus-Milan Futuro 2-1: male Raveyre e impresa dei veneti, il commento

Nella ripresa arriva la svolta: nonostante l’inferiorità numerica del Legnago, i padroni di casa trovano il pareggio grazie a Diaby, che approfitta di un errore di Vos e batte Raveyre con precisione. Il Milan accusa il colpo, prova a reagire ma non riesce a essere incisivo. A chiudere la gara è Bombagi, che dagli undici metri spiazza Raveyre dopo un fallo del portiere in uscita.

Una battuta d’arresto pesante per il Milan Futuro, che resta invischiato nella zona bassa della classifica. Per Oddo ci sarà molto lavoro da fare per risollevare una squadra che fatica a trovare continuità e concretezza.