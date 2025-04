Gubbio-Milan Futuro 1-1, sfida salvezza: Camarda glaciale dal dischetto

Nel corso del match, su un cross velenoso di Fall, il Milan Futuro si procura un calcio di rigore: Camarda dal dischetto non delude

Al “Barbetti” di Gubbio è in corso Gubbio-Milan Futuro, sfida fondamentale per il destino di entrambe le squadre. I padroni di casa, attualmente undicesimi, vogliono blindare un posto nella zona playoff, mentre i rossoneri sono obbligati a vincere per allontanarsi dalla zona play-out.