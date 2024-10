Roma-Milan: il big match è in arrivo | Serie A Femminile News

Roma: la squadra da battere

La Roma, dominatrice negli ultimi due campionati, ha avuto un avvio sorprendente, con diversi pareggi e una recente sconfitta contro il Torino. Nonostante le difficoltà, la squadra rimane una delle più forti del campionato, come dimostrato dalla vittoria schiacciante per 6-1 contro il Galatasaray in Champions League. Mister Spugna è determinato a ripetere le prestazioni di alto livello e a schierare le migliori giocatrici disponibili.