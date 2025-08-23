Manca poco all’inizio della stagione anche per il Milan Femminile di Suzanne Bakker. Le rossonere scenderanno in campo contro il Sassuolo, domenica 24 agosto alle 20:30 al Velodromo A. Pavesi, in occasione di una nuova competizione: la Seria A Women's Cup. Un torneo dedicato alle dodici migliori squadre della passata stagione. Il Milan, inserito nel girone C, oltre al Sassuolo affronterà anche Roma e Ternana. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatrice rossonera Suzanne Bakker.
Verso Milan Femminile-Sassuolo, ecco le parole di Bakker
Milan Femminile, manca poco all'inizio della stagione. Le parole di Bakker in vista della partita contro il Sassuolo di Serie A Women’s Cup.
Milan Femminile, Bakker: "Siamo pronte! Non vediamo l'ora di scendere in campo"—
"Siamo pronte per l'inizio della stagione! Dopo settimane di lavoro intenso che ci hanno fatto crescere come squadra abbiamo la possibilità di dimostrare chi siamo e il nostro livello nella prima sfida ufficiale della stagione. Non vediamo l'ora di scendere in campo!"
